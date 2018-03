Hôpital Dantec : panne de la plus grande unité d’hémodialyse

Une mauvaise nouvelle pour les malades atteints d’insuffisance rénale. La plus grande unité d’hémodialyse de l’hôpital Aristide Le Dantec de Dakar est en panne depuis le week-end dernier. Et pour plus de sécurité, le service de néphrologie a pris la responsabilité d’arrêter la machine. Depuis lors, tous les malades sont transférés à l’hôpital militaire de Ouakam.

Selon Pr El Hadj Fary Kâ, néphrologue à l’hôpital Aristide Le Dantec, cette panne s’explique par un problème au niveau de l’unité de traitement de l’eau, “qui est un élément capital de la dialyse”. “Il y a eu des dysfonctionnements qui ont été notés. Ce qui a fait que l’eau qui était produite à la fin pour la dialyse n’était pas de bonne qualité, a confié le néphrologue sur les ondes de la Rfm. Et c’est ce qui nous a poussés, nous techniciens, à arrêter la machine, en accord avec les autorités. Ce qui aurait été plus grave, c’est de continuer à dialyser les malades avec cette eau de mauvaise qualité.”

