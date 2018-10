Un peu plus d’un an après le drame de Demba Diop, qui avait coûté la vie à 8 supporters mbourois, l’Us Ouakam et le Stade de Mbour tendent un peu plus vers la paix.

Selon Record, une délégation ouakamoise était ce mercredi dans la capitale de la Petite côte pour présenter ses condoléances aux familles des victimes et à la localité toute entière. Le journal rapporte que la délégation était composée d’autorités coutumières du village lébou, de l’adjoint au maire et du président du club.

Tout ce beau monde, accompagné des responsables de la Ligue pro (le président Saër Seck, notamment), a été reçu chez le président du Stade de Mbour, Serigne Saliou Samb, souligne Record. Qui ajoute que l’équipe mbouroise ainsi que la ville ont accepté les condoléances de Ouakam.

Le drame de Demba Diop, survenu le 15 juillet 2017, en marge de la finale de la Coupe de la Ligue, Uso-Stade de Mbour, a fait 8 morts et plus d’une centaine de blessés. Une bagarre entre supporters des deux clubs a abouti à l’effondrement d’un pan du mur de Demba Diop.

Des sanctions ont été prises contre Ouakam avant d’être levées sur injonction du tribunal arbitral du sport. Le trophée a été attribué au Stade de Nbour.

Parallèlement, une procédure judiciaire a été déclenchée. Celle-ci a abouti à l’arrestation et le placement sous mandat de dépôt de onze supporters ouakamois. Sept d’entre eux ont bénéficié d’une liberté provisoire.

?L’affaire est pendante.

Seneweb