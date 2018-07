La date de la Tabaski 2018 dévoilée

Selon l’histoire la Tabaski commémore l’asservissement d’Ibrahim (Abraham) à Dieu qui lui a ordonné de sacrifier son fils Ismaël.La Tabaski qui est plus qu’un simple événement religieux est l’occasion pour se rencontrer avec la famille et les proches, elle est aussi synonyme de partage et de générosité envers les pauvres et les nécessiteux.

Cette appellation Tabaski de Aid Al Adha concerne uniquement les pays d’Afrique de l’Ouest et d’Afrique Centrale à majorité musulmane ou possédant une communauté musulmane significative. Dans le reste du monde, cette fête est connue généralement sous son nom arabe de Aid Al Adha.

Pour l’année 2018/1439 le jour de la Tabaski (10 Dhou Al Hijja 1439 de l’hégire) est le 21 août 2018 plus au moins un jour selon les pays.

Cependant, tel qu’il est traditionnellement établi, le calendrier musulman ne permet pas de connaître de manière précise, à l’avance, les jours de célébration d’événements tels que le premier jour du ramadan, ou l’Aïd al-Fitr, ou l’Aïd al-Adha.

