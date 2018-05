La levée du corps de l’étudiant Fallou Sène annulée, sa famille en colère

Initialement prévue à l’hôpital Aristide Le Dantec, la levée du corps de Mouhamadou Fallou Sène n’a pas eu finalement lieu.

Une partie de la famille et quelques amis de l’étudiant tué à l’Université Gaston Berger (Ugb) hier mardi 15 mai 2018, ont fait le pied de grue ce mercredi matin devant la morgue de l’hôpital Aristide Le Dantec avec l’espoir de recevoir le corps de la victime pour l’inhumation à Touba. Ils seront déçus puisque la directrice de l’hôpital leur fera savoir que le corps est à Diourbel sur instruction du ministre de l’Intérieur.

Une information qui met en colère la famille. Ibrahima Seck, l’un des proches du défunt, repris par la Rfm, dénonce : « C’est trop élémentaire. On nous a téléphoné hier pour nous apprendre que Serigne Fallou est décédé, qu’il est à la morgue de l’hôpital Le Dantec pour une autopsie. Ils ont avisé les parents. Nous sommes venus jusqu’ici. Pourquoi le ministre de l’Intérieur (Aly Ngouille Ndiaye) ne leur a pas donné rendez-vous au niveau de la morgue de l’hôpital de Diourbel. On n’aurait pas fait tout ce trajet. »

Ceci dit, il exige un certificat de genre de mort et le résultat de l’autopsie avant l’enterrement de Mouhamadou Fallou Sène.

Babacar Mbaye, étudiant à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Ucad) ne cache pas sa déception : « C’est très regrettable. On a tué un étudiant. Les choses ne sont pas encore élucidées et on nous dit que le corps a été acheminé à Diourbel ».

Seneweb.com