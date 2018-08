La Sen Tv dans le viseur du Cnra

Dans un communiqué parvenu à la rédaction, le Conseil national de régulation de l’audiovisuel (Cnra) lance une alerte contre la télévision privée Sen-Tv, qui a diffusée dans la soirée du 14 juillet 2018, au cours de l’émission intitulée « Les grands cœurs », « des images insoutenables montrant des malades en grande détresse physique ».

Selon la source, «la diffusion de telles images contrevient à la réglementation qui interdit la diffusion de programmes portant atteinte à la dignité, à l’image et à la réputation de la personne humaine ». Et ce, précise Babacar Touré, « malgré l’avertissement des téléspectateurs par la chaîne de télévision sur la grande émotion que pourraient provoquer les contenus proposés. Le Collège du Cnra, réuni en sa séance du 26 juillet 2018, invite tous les médias audiovisuels à s’abstenir de diffuser des images d’une certaine violence et met en garde la Sen–Tv contre toute rediffusion de l’intégralité ou partie de telles séquences et d’éviter, à l’avenir, de diffuser des scènes similaires ».

