Le film de l’évènement ayant conduit à l’arrestation du comédien Ndiaye

La police de Pikine a transmis hier le dossier d’homicide involontaire par accident de la circulation, entre autres, dont le principal mis en cause est le grand humoriste de la Tfm, Abdoulaye Ndiaye, dit Ndiaye (voir édition du lundi dernier).

L’ex binôme du célèbre surdoué artiste-comédien Samba Sine alias « Kouthia », dans l’émission de comédie sur la Télévision Futurs Médias (Tfm), a été présenté hier devant le procureur de la République du Tribunal de grande instance de Pikine/Guédiawaye. Abdoulaye Ndiaye alias « Ndiaye » a été en effet déféré au parquet par la police de l’arrondissement de Pikine, pour homicide involontaire par accident de la circulation, défaut de visite technique et imprudence. Le comédien de la Tfm a mortellement heurté un garçon de 3 ans répondant au nom d’A. Diallo. C’était samedi dernier, aux environs de 14h. « Ndiaye » avait eu un échange de propos durs avec sa sœur K. Ndiaye dans leur domicile familial sis à Pikine Wakhinane.

« J’ai roulé à vive allure pour éviter de m’enliser ; j’ai mortellement heurté le garçon qui jouait »

Voulant éviter le pire, rapportent nos sources, l’artiste-comédien a ravalé sa colère, sur intervention du voisinage, avant de sauter dans son véhicule de marque Bmw et de démarrer en trombe. Mais, par souci de se dégager de la rue sablonneuse, « Ndiaye » appuie sur l’accélérateur de la voiture et fonce sans s’en rendre compte sur le garçon Diallo qui était en train de jouer dans la rue sablonneuse. Alerté par les cris de passants, « Ndiaye » s’arrête net, descend du véhicule et constate l’horreur. Il voit alors que l’enfant est en vie, l’embarque et le conduit au dispensaire Dominique de Pikine, à Le Dantec, puis à Albert Royer, où le garçon a rendu l’âme. « La rue était sablonneuse. Voulant éviter de m’enliser, j’ai roulé à vive allure », a soutenu l’artiste-comédien. « Ndiaye » a reconnu le défaut de visite technique du véhicule qui, dit-il, lui a été offert. Cependant, il affirme n’avoir pas encore eu le temps de muter la voiture à son nom, parce que le véhicule en question était en réfection. « Ce qui fait que le véhicule était dépourvu d’aptitude technique », a déclaré le mis en cause devant nos sources.

Le papa du défunt garçon refuse de déposer plainte contre l’artiste-comédien « Ndiaye »

Après avoir expliqué comment il a été informé du décès tragique de son enfant, S. Diallo, père du défunt garçon, a tout mis sur le compte de la volonté divine et s’est gardé de déposer une plainte contre l’artiste-humoriste de la Tfm. « Je suis sensible aux relations qui existent entre nos deux familles respectives dans le quartier. Malgré tout, ce qui est advenu à mon fils, je ne porte pas plainte contre Ndiaye et sollicite de la justice d’en tenir compte », a déclaré le papa du défunt garçon.

Malgré sa bisbille avec son frère comédien «Ndiaye» le jour du drame, K. Ndiaye, sœur de l’artiste, affirme être désolée de la mésaventure de son frangin qui, selon elle, n’est pas belliqueux. « Il s’agissait juste d’une dispute qui a mal tourné », affirme-t-elle.

Jotaay