Le fils d’un responsable Apr, la fille d’Abdoulaye Mbaye Pekh et le passeport diplomatique

Alors que le Sénégal a échappé belle à une humiliation diplomatique de l’Europe, il y a quelques mois, à cause de la façon dont les passeports diplomatiques sont délivrés dans notre pays, Dakar s’entête à donner le précieux sésame à des gens qui n’en ont pas droit. Et puisque les violations de la loi finissent toujours par se savoir, une affaire de délivrance d’un passeport diplomatique à la fille d’Ablaye Mbaye Pekh a fini sur internet. Et comble de curiosité, son «bienfaiteur» est le fils de Pathé Diakhaté, responsable Apr à Touba, ambassadeur itinérant et proche parmi les plus proches du couple présidentiel.

Présidant la cérémonie officielle de lancement de sa campagne de parrainage, le président de la République a bandé les muscles : «la République est entre de bonnes mains», comme pour leur «interdire» de faire confiance à autre que lui.

Pourtant, malgré toute la confiance que semble dégager Macky Sall, beaucoup de choses lui échappent. En effet, l’arrogance et la mauvaise gestion ayant perdu le régime précèdent sont en train de monter en flèche et risquent d’atteindre des proportions inimaginables. Dernier en date parmi ces fracas qui n’honorent pas la République, la vidéo-scandale publiée par la fille de Ablaye Mbaye Pekh. Dans la vidéo, qui fait le tour du web sénégalais, on y voit la fille du communicateur traditionnel exhiber un passeport diplomatique, remerciant nommément son bienfaiteur, qui n’est personne d’autre que Lahad Diakhaté, fils du milliardaire et ambassadeur Itinérant, Pathé Diakhaté, responsable Apr à Touba.

Il s’agit d’une vidéo que la jeune fille a publiée en statut sur le réseau social semi-privé Snapchat, qui par la force des partages est tombée sur les autres plateformes beaucoup plus publiques comme Facebook ou encore Twitter. Réagissant à la vidéo, les internautes ont enchainé les critiques, prenant pour cibles Macky Sall et son régime, qu’ils considèrent comme étant les seuls responsables de ce qu’ils ont qualifié de «dégradation des fondements de l’État».

«Macky Sall a détruit tout ce qui faisait la grandeur de notre pays. Le Sénégal était jadis respecté à l’extérieur, mais avec de tels comportements, comment voulez-vous que les autres nous respectent ?», questionne cet internaute. Pour le nommé Cheikh Diouf, «nos dirigeants jouent avec la République». «Les Sénégalais ne risquent de voir de si tôt le bout du tunnel, nous avons un sérieux problème de leader», martèle-t-il.

Au-delà des critiques «faciles» de ces compatriotes, cette affaire fait penser à une récente affaire qui avait défrayé la chronique et avait suscité l’indignation auprès de nos dirigeants. Pour mémoire, en juillet dernier, la France a voté à l’Assemblée de l’Union européenne une résolution pour faire obligation aux diplomates sénégalais de présenter un visa pour entrer dans l’espace Schengen. Une tentative d’humiliation de Paris que Dakar avait esquivée grâce au soutien de l’Espagne.

À l’origine de cette tentative de restriction qui a avorté, en son temps, la complainte de la Police des frontières (Paf) de différents pays de l’espace européen, qui tombe souvent sur des familles dont l’ensemble des membres détiennent des passeports diplomatiques, sans compter des titulaires aux profils suspects : commerçantes, animateurs, élèves, tailleurs…

D’ailleurs, outre la France, l’Italie s’était montrée catégorique. Le pays de Matteo Salvini voulait décider, unilatéralement, d’exiger le visa aux détenteurs d’un passeport diplomatique sénégalais. Et les 27 étaient dans les dispositions de voter la restriction. Heureusement pour le Sénégal, l’Espagne s’y était opposée. Aujourd’hui, avec ce nouveau scandale, les Espagnols sont en droit de se demander s’ils ont bien fait de sauver la face d’un Sénégal où tout semble permis, tant qu’on est du coté du pouvoir.

Jotaay