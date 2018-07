Mac de Thiès : un autre détenu thiantacoune tente de mettre un terme à sa vie

Les détenus Thiantacounes à la Mac de Thies n’en peuvent plus. Après la tentative d’immolation par le feu du détenu E. D. Diallo, un autre a tenté de se donner la mort aujourd’hui, apprend Senego de sources très sûres.

Mor Talla diop, puisqu’il s’agit de lui, a voulu se suicider en buvant de l’eau de javel. Selon la source de Senego, le talibé de Bethio Thioune, père de cinq enfants, était interné à l’infirmerie avant hier. C’est là-bas qu’il a profité d’un moment d’inattention des soignants pour boire l’eau de javel. Actuellement, il est transféré à l’hôpital régional de Thiès où il lutte contre la mort, nous dit-on.

A la question de savoir pourquoi cette succession de tentatives de suicide, la source de Senego de confier que : « les détenus Thiantacoune de la Mac de Thiés veulent tous se donner la mort si leur problème n’est pas réglé ».

Pour rappel, les disciples de Cheikh Bethio Thioune avaient bouclé six jours de grève de la faim, avant que trois d’entre eux ne soient évacués. Ils seraient toujours hospitalisés à l’hôpital régional de Thiès.

Les détenus grévistes de la faim, qui bouclent six jours de diète, réclament un procès. Ils sont en détention préventive depuis 2012. Ils sont poursuivis pour « association de malfaiteurs, recel de cadavre, inhumation sans autorisation, non dénonciation de crime et meurtre et actes de barbarie » après la disparition de leurs condisciples Ababacar Diagne et Bara Sow.

Avec Senego

