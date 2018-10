La visite de Macky Sall à Touba pour les besoins du Magal 2018 a une forte connotation politique, en cette veille de période électorale. Après avoir quémandé un second mandat, jeudi auprès du Khalife général des mourides, le chef de l’Etat s’est rendu ce vendredi 26 octobre 2018, après avoir effectué la prière du vendredi à la grande mosquée, chez le guide religieux de l’un de ses plus sérieux concurrents à la course au Palais en 2019, Idrissa Seck, pour ne pas le nommer.