La journée du lundi 29 octobre, lendemain du grand Magal de Touba est décrétée « pont et fériée ». C’est ce que révèle un communiqué du Ministre du Travail du Dialogue social, des Organisations professionnelles et des Relations avec les Institutions.

« En application de l’article 8 du décret n° 74-1125 du 19 novembre 1974 fixant le régime de la fête nationale et du premier mai et celui des autres fêtes légales, le Grand Magal de Touba étant célébré le dimanche 28 octobre 2018, Monsieur le Président de la République a décidé de déclarer pont et fériée la journée du lundi 29 octobre 2018 », note le communiqué.