La faucheuse a encore frappé et dans sa foulée, elle a emporté avec elle trois (3) vies et laisse derrière elle une personne gravement blessée. En effet, c’est des suites d’un accident de la circulation sur la route de Mbour, plus précisément à Sindia.

Si on en croit nos confrères de Sud fm, une voiture 4×4, est tombée violemment sur un camion en panne qui avait stationné au bord de la route, occasionnant sur le coup 3 morts et un blessé grave.

Les sapeurs-pompiers arrivés sur les lieux ont vites acheminé les trois corps sans vie et le blessé grave à l’hôpital Grand Mbour pour les soins médicaux afférents à l’accident mortel.

Cet accident soulève encore la lancinante question de la négligence et de l’indiscipline notoire caractérisée sur nos routes.

