En réponse au chef de l’Etat qui lui a demandé de prier pour un second mandat en 2019, le Khalife général des mourides, par le biais de son porte-parole, Serigne Bassirou Abdou Khadre, lui a recommandé d’aller dans le mausolée de Khadimou Rassoul pour y émettre ses voeux. Car c’est à lui qu’il faut adresser les prières.

Serigne Basse Abdou Khadre a également listé les réalisations du président de la République Macky Sall dans la cité religieuse de Touba depuis son magistère.

« Vous avez mis 10 milliards pour l’assainissement et les routes de Touba. 40 milliards pour la construction d’un hôpital à Touba et 8 milliards pour l’assainissement et les routes aux alentours de la Mosquée Massalikoul Jinaane de Dakar. Pour toutes ces réalisations, le guide te témoigne sa reconnaissance », a confié le porte-parole de la voie mouride.

Avec Senego