Dans le cadre des rencontres prévues avec les candidats de l’opposition, Me Mame Adama Guèye, président du mouvement «Sénégal Bou Bess», a rencontré, ce mercredi 24 octobre, Ousmane Sonko, président du Parti Pastef. L’objet de cette rencontre est d’échanger sur les voies et moyens opérationnels de sécuriser le processus électoral. Au sortir de cette audience, Ousmane Sonko annonce le rôle des mouvements citoyens pour une “alternance” à la tête du pays en 2019.

“Nous travaillons avec tous les mouvements. Et le mouvement ‘Y en a marre’ depuis qu’il s’est créé joue un rôle important dans la sensibilisation et dans l’éveil des masses. Ce n’est pas un mouvement politique, tout le monde le sait. Il a toujours joué un rôle important dans l’éveil des consciences. Nous l’encourageons et nous considérons que cela va dans le même sens que ce que Me Mame Adama Gueye veut faire. C’est complémentaire”, a souligné le leader du Pastef.

Abordant la place de la jeunesse dans la démocratie sénégalaise, Ousmane Sonko se veut clair : “nous avons fait allusion à la jeunesse. Cette cible est prioritaire, c’est son avenir qui se joue. Et cette jeunesse-là est beaucoup plus accessible à certains discours ou certains groupes qu’a d’autres. Je pense que ‘Y en a marre’ joue un rôle important dans ce cadre-là. Et d’année en année, d’élection en élection, il reste fidèle à cette vocation et nous les félicitons vivement pour cet ancrage dans la surveillance de la démocratie sénégalaise”.

Senego