Patte d’Oie : le bilan de l’accident dépasse la barre des 60 blessés

L’accident qui s’est produit à la patte d’Oie à hauteur de Cambérène, samedi après-midi, s’est alourdit. Il y aurait eu plus de 60 blessés du côté des passagers. Cependant aucune perte en vies humaines n’a été décelée, rapporte WalfQuotidien repris par Senegal7.

Un bus de transport urbain communément appelé Tata de la ligne 61 qui se trouvait sur le nouvel échangeur « Pont de l’émergence » à cheval sur les quartiers Patte d’Oie, Parcelles Assainies et Grand –Médine, s’est renversé. Aucune perte en vies humaines n’a été notée. Mais selon des témoins de l’accident, il ya eu beaucoup de blessés. On parle de 67 personnes dont six sont dans un état grave. Tous ceux qui étaient dans le véhicule qui revenaient du terminus des Mamelles en partance pour Keur Massar, souffrent de traumatismes corporels. Ces blessés ont été ventilés dans les différentes structures sanitaires de la capitale, à savoir : l’hôpital Principal de Dakar, le Centre hospitalier universitaire de Fann, l’hôpital général grand-Yoff et le Dentec. Pour les causes de cet accident, des témoins affirment que le chauffeur qui roulait à vive allure a raté son virage.(…) Et bonjour les dégâts.