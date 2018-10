Thione Seck, est resté plusieurs mois sans s’acquitter des frais de location de la boite de nuit sise à Gueule Tapée. Sur ce, le lead vocal du Ram Dann risque de perdre sa boite de nuit, Penc-mii.

Le lead vocal du Ram Dann est dans de sale drap.Après l’histoire des faux billets, qui lui a value un séjour en prison, il est chassé du Penc-mii. Pour cause, il devait de nombreux mois d’arriérés de location au propriétaire, un certain Alioune Diagne ». Il devait des arriérés de salaires au propriétaire ».

A noter que tous les bagages et les chaises du grand patron de Ram Dann étaient exposés dans la rue sous surveillance des forces de l’ordre. Informe L’ As.