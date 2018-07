GALSEN221 – Les routes sénégalaises continuent, encore et toujours, à faire des victimes. Cette fois, c’est sur la route de Mbour, non loin de la réserve de Bandia, que deux véhicules ont eu un violent choc. Il s’agit d’un car « Ndiaga Ndiaye » et d’un véhicule particulier. Selon les informations reçues, plusieurs blessés graves ont été dénombrés dans la petite voiture.

Galsen221.com