Photo – Koungheul : les identités des deux victimes causés par le camion sans signalisation

Ce matin, aux environs de 5 heures à 6 heures du matin, un accident mortel est survenu au village de Yamong, 15 Km de Koungheul. En effet, un véhicule 7 places matricule TC 1418 A, en partance pour Tambacounda, a heurté un camion à l’entrée dudit village. Les professeurs d’Histoire géographie M. Arouna Hampathe BA et de Français M. Mamadou NDIAYE ont perdu la vie lors du choc.

Parmi les passagers à bord, seuls le chauffeur et un autre pour le moment non identifié, sont restés en vie. Les 5 autres sont décédées, deux sur le coup et trois autres en cours d’évacuation.