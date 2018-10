La maison de feu Mbaye Jacques Diop, sise à Rufisque, en face de la route nationale, a été cambriolée. Des malfaiteurs se sont introduits dans la maison, par effraction mercredi dernier, et ont tout emporté. “Trois téléviseurs grand écran achetés à un million chacun, deux ordinateurs fixes, deux ordinateurs portables, le coffre-fort de la veuve de feu Mbaye Jacques Diop qui contenait ses bijoux (d’une valeur de 20 millions), son passeport diplomatique valide jusqu’en 2020 et d’autres objets de valeur ont été emportés. Les malfaiteurs ont ouvert les armoires, ont mis la maison sens dessus-dessous et ont tout raflé. Honnêtement, ils n’ont rien laissé à part les fauteuils et les tapis. Le préjudice est estimé à plus de 40 millions de Fcfa”, raconte un membre de la famille à IGFM.

Il faut dire que les malfaiteurs ont bien préparé leur coup. Au moment du cambriolage, il n’y avait personne dans la maison.

La maitresse des lieux, veuve du défunt président du Conseil de la République pour les affaires économiques et sociales (CRAES), était à Dakar au domicile de sa fille, Coumba Diop.

Coumba est une fonctionnaire du ministère des Affaires étrangères. Ancienne chef du protocole de son père au Craes, elle avait été affectée au consulat de Bordeaux. Elle a ainsi séjourné en France pendant 6 ans. Elle vient d’être réaffectée à Dakar. Raison pour laquelle sa mère avait quitté Dakar pour l’aider à déballer ses bagages. Moment choisi par les malfaiteurs pour effectuer leur sale besogne.

Selon des sources de IGFM, c’est la troisième fois, depuis le décès de Mbaye Jacques Diop, que cette maison est victime de cambriolage.

La police de Rufique a ouvert une enquête et les malfaiteurs sont activement recherchés, informent des sources de IGFM.