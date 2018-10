Le ministre de l’Intérieur Monsieur Aly Nguouille Ndiaye a effectué une visite surprise au marché central aux poissons de Pikine, et au cours de cette visite il a répondu à une trés vieille doléance des usagers.

Depuis son arrivé à la tête du Marché Central au Poisson de Pikine, le Directeur Général Monsieur Abdoulaye Mbaye ne cesse de surprendre agréablement ces acteurs évoluant au niveau de ladite structure. En plus de la modernisation des locaux, de l’assainissement, de la réhabilitation des chambres froides de l’améliorations des conditions de travail, des financements, il a cette fois ci solliciter à voir le ministre de l’Intérieur Monsieur Aly Ngouille Ndiaye pour lui poser le problème du renforcement de la sécurité.

Ce dernier, après avoir accordé une audience au Directeur du marché central au poisson a effectué une visite des locaux ce samedi 13 octobre 2018.

En effet le marché au Poisson de Pikine est un des marchés les plus fréquentés dans la sous région . Il accueille 8000 à 10.000 personnes par jour en plus des camions frigorifiques qui viennent des pays comme la Mauritanie, la Gambie, la Guinée Bissau etc.. d’où la nécessité de renforcer la sécurité des biens et des personnes. Après la visite du ministre Aly Ngouille Ndiaye, le commissaire de la Police de Pikine sur instruction du Directeur de la Police nationale est venu constater les locaux et très prochainement un poste de police sera mis en place au niveau du marché.

Ce fut un acte qui a été salué par tous les acteurs et usagers qui viennent s’approvisionner en poissons.

Leral