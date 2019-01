Pour avoir rejoint Macky Sall, Aissata Tall Sall, naguère estampillée dame de fer, est sur la sellette des réseaux sociaux. N’en pouvant plus de voir sa mère sévèrement critiquée par les internautes, Clédor Sall sort de ses gonds et recadre les détracteurs de sa mère. Lisez son post in-extenso.

« Tu n’as jamais fait de la politique pour de l’argent et tu en as jamais fait un métier, au contraire, tu as toujours eu les mains propres et gagné ta vie à la sueur de ton front, avec ton grand cabinet d’avocat et en plaidant à l’international. Cela étant dit, la vie est faite de choix et le choix de la majorité des militants de « Osez l’avenir » sera respecté, tout comme celui de chaque citoyen, le jour du scrutin.

Malheureusement, pour avoir la liberté de choisir un camp et de soutenir qui on veut, on est souvent exposé à des propos aigres-doux, des insultes (contre lesquels nous sommes tous blindés depuis Mathusalem) de la part de la “majorité”. Mais, de quelle majorité s’agit-il vraiment ? Tout le monde se réclame être de la majorité, laquelle sera connue au soir du 24 février Inchallah.

Les “gens” veulent que tu fasses ce qu’ils veulent, mais ne te soutiennent jamais, fais alors ce que les gens de Osez l’avenir et toi avez démocratiquement décidé, tout en pensant que c’est le meilleur choix pour le Sénégal, le reste est entre les mains du Tout Puissant. Chacun est libre de soutenir qui il veut, continue ton chemin, ton choix est nôtre, qu’ALLAH te protège, Qu’ALLAH protège le Senegal. #Macky2019″.