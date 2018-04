Un homme armé a été arrêté au Tribunal de Dakar lors de l’ouverture du procès de l’Imam Alioune Ndao et ses codétenus ce lundi. La quarantaine environ et habillé d’un pantalon et d’un tee-shirt, il avait dissimulé un pistolet de type 9mm de couleur grise dans son sac à dos et voulait s’introduire dans les locaux du palais de justice.

Il a été intercepté par les gendarmes lors du contrôle au rayon X à l’entrée du tribunal.

A noter que la piste terroriste n’a pas été évoquée.

Avec Senegal7