Sénégalais disparus sur le chemin de l’Europe : la liste révélée par un document

Le Guardian a publié hier une liste de 34 361 migrants et réfugiés qui ont trouvé la mort alors qu’ils tentaient de rejoindre l’Europe. Tous ne sont pas morts en mer. Certains ont été tués sur la route des Balkans, en Libye ou encore à Calais. D’autres se sont donné la mort.

La liste semble interminable. Sur 52 pages, organisées en six colonnes, se suivent des dates, des pays d’origine, quelquefois des noms – seuls 1 000 morts ont pu être formellement identifiés – mais aussi les causes des décès.

Pour réaliser cette liste, des bénévoles et employés d’Ong ont commencé à collecter des données en 1992 à partir de coupures de presse. D’abord aidés par des associations et réseaux européens, ils reçoivent aujourd’hui des contributions par mail et utilisent les alertes Google pour effectuer leurs recherches.

Dans un grand nombre de cas, les ONG ont pu vérifier l’information de la mort à l’aide plusieurs sources. Libération qui a pu exploiter cette liste a identifié plusieurs Sénégalais dont parfois de très jeunes compatriotes.

Parmi les Sénégalais qui sont morts sur le chemin de l’Europe on retrouve : Mame Mbaye Ndiaye, Seydou Gadiaga, Abdoulaye Ba, Ibrahima Mballo, Ousmane Baldé, Hamidou Diallo, Aliou Baldé, Bouba Kandé, Oumar Diaboyel Baldé (âgé de 17 ans), Amadou Kandé, Moustapha Diallo, Mokhtar Diallo, Alassane Diallo, Moustapha Baldé, Saliou Mballo, Pape Ndoaye, Cheikh Ndiaye, Saliou Fall, Seydina Mohamed Mbaye, Bouna Wade…

La liste complète, surtout pour ceux qui cherchent des nouvelles de proches disparus sur le chemin de l’Europe, est consultable sur le site de in- fomigrants.net. Au total, Libération a pu répertorier 75 Sénégalais…

