Dans un entretien accordé au quotidien l’Observateur, celle qui coordonne les repas des invités du khalife et de son porte-parole, parle d’action de grâce. « Cuisiner pour les invités du khalife est une habitude », a confié, l’épouse du Khalife général des mourides, Sokhna Bally Mountakha.

Poursuivant, elle ajoute : « je suis dans cette maison depuis fin 1979 début 1980. Et, jusqu’à l’heure où je vous parle, la donne n’a pas changé. Serigne Mountakha est très apprécié par des gens, on reçoit des invités au quotidien. De ce fait, cuisiner pour nos hôtes fait partie de notre quotidien ».

Outre le fait de s’occuper des invités du khalife, Sokhna Mountakha a aussi la charge de gérer la cuisine du porte-parole du khalife, Serigne Bass Abdou Khadre.

Loin d’être un fardeau pour elle, ces tâches sont pour elle une action de grâce: « le safar étant effectué par tout mouride, nous ne devons pas être en reste et devons faire dix fois ou cent fois plus que les autres, vu que nous avons la chance d’être de la famille de Serigne Touba et avons aussi la chance de travailler pour lui. C’est un devoir envers lui et une action de grâce envers notre Seigneur».