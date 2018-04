Solution contre les rapts d’enfants : Macky pense à mettre Dakar et sa banlieue sous vidéosurveillance

L’annonce a été faite par le chef de l’État dans son adresse à la nation du 3 avril dernier. En réaction au phénomène de rapts d’enfants qui ont défrayé la chronique ces derniers jours, Macky Sall qui a annoncé la construction de 16 commissariats de police, avec une batterie de mesures sécuritaires, a également requis l’installation de la vidéosurveillance dans la capitale pour renforcer le travail des services de sécurité.

“Le programme de modernisation des moyens opérationnels de la Brigade d’intervention polyvalente (Bip) et de la police technique et scientifique sera renforcé, y compris par l’installation de vidéosurveillance à Dakar et dans la banlieue”, a-t-il annoncé dans son allocution à la veille de la fête de l’indépendance.

Seneweb