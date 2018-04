Sonatel : zoom sur Sékou Dramé, le nouveau Directeur général

Sékou Dramé, 45 ans, jusque-là à la tête d’Orange Sierra Leone, est le nouveau directeur général de la Sonatel. Mais qui est le jeune patron du leader des télécoms au Sénégal ?

Jeudi prochain, la Sonatel tourne la page Alioune Ndiaye, promu directeur exécutif d’Orange Afrique et Moyen Orient. Trente ans au service de l’opérateur historique de télécommunications dont six comme directeur général. Le groupe prévoit d’organiser pour lui une cérémonie d’adieu, qui sera en même temps le moment de présenter son successeur, Sékou Dramé.

Ce dernier était jusqu’à sa nomination, le 17 avril, directeur général d’Orange Sierra Leone. Il est spécialiste des réseaux de télécommunications et téléinformatique. Sorti de l’École nationale supérieure des télécommunications (Télécom Paristech), en France, il a passé 15 ans à Orange.

Il a été tour à tour directeur du pôle Résidentiels, professionnels et entreprises (2006-2007), en charge des opérations et la maintenance des réseaux (2008-2009), responsable de l’exploitation des réseaux et du SI (2008-2010) avant de passer directeur général adjoint d’Orange Mali.

Au niveau de la Sonatel, détenue à 42% par Orange, Sékou Dramé a dirigé la direction des entreprises de 2014 à 2016. Puis, il est “mobilisé” lorsque la Sonatel et Orange ont racheté la filiale d’Airtel en Sierra Leone. Il devient directeur général d’Orange dans ce pays jusqu’à sa nomination à la tête de l’opérateur historique.

Selon Jeune Afrique, qui lui a consacré un profil répondant à la question “qui est Sékou Dramé ?”, le successeur d’Alioune Ndiaye est “réputé dans le milieu des experts des télécoms comme ‘brillant’ et ‘compétent'”.

Il devra se mettre à la hauteur de cette bonne réputation pour maintenir et consolider la position de leader des télécoms au Sénégal de la Sonatel (52,95% de parts de marché sur la téléphonie mobile et 68,11% sur l’internet) et répondre aux plaintes des clients à propos de la qualité, parfois défectueuse, des réseaux et des tarifs élevés.

Seneweb.com