Tata Alima (Idoles) : « La crise cardiaque qui m’a valu une évacuation en France »

GALSEN221 – Tata Alima est une des icônes de la série à succès « Idoles ». D’une grande douceur, celle qui répond au nom de Mame Victor Samb dans la vie de tous les jours a accordé un entretien à L’Observateur. Entretien à travers lequel elle fait part des très nombreuses difficultés qu’elle a eues à rencontrer jusque-là, notamment au niveau de sa santé.

« A trois reprises, j’ai eu des fractures à la même jambe et j’ai porté des béquilles pendant un an. A cause de cela, j’ai été contrainte de quitter mon boulot », renseigne Tata Alima.

Elle ajoute : « j’ai également connu des épisodes de stress intense et des crises de spasmophilie qui m’ont fréquemment fait séjourner à la clinique. Le plus dur a été tout simplement la crise cardiaque qui m’a valu une évacuation en France ».

« Ce n’est pas que je me plais, mais la vie n’a pas toujours été tendre avec moi. J’ai vécu des déceptions très difficiles à encaisser. J’ai trainé les séquelles pendant près de 20 ans. Je n’en étais pas arrivés à ce stade de la bipolarité, mais j’avais des cycles de bas et des hauts. Quand cela m’arrivait, je m’enfermais et me mettais à pleurer. Aujourd’hui, c’est derrière moi, je me suis ressaisie et je m’en suis sortie, grâce à l’appui des miens et des spécialistes qui me suivaient. Cela m’a beaucoup renforcée. Le fait de ne pas avoir très tôt un second enfant, m’a énormément fait de la peine, tout comme avoir perdu une fille de deux mois. J’ai fait au moins cinq fausses couches. Tout ce ceci a été très dur à encaisser et a rejailli sur mon état de santé », conclut-elle.

Galsen221.com