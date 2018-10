Des bruits de bottes s’entendent fortement à la Rts. Où le DG, Racine Talla, et une partie de son personnel, reprennent les hostilités.

Le sabre de Racine Talla a encore fait une victime. Et, récemment, c’est Ibrahima Sow alias Ifra, animateur de l’émission Hal Pulaar «Bamtaaré Ngay Naaka» sur la Rts–Radio, qui vient de passer à la trappe.

« Racine Talla licencie, tous azimuts, sans que personne ne lève le plus petit doigt. Mois qui vous parle, j’ai fait 06 ans dans la maison en animant la seule émission consacrée à l’élevage et à l’agriculture en langue Pulaar. Au niveau de la Zone Sylvio-pastorale, elle est très écoutée. Je développais des thèmes propres à ce secteur tout en vulgarisant les réalisations louables du Président de la République, Macky Sall par rapport à l’élevage et à l’a agriculture. Mais Racine fait ce qu’il veut. Il refuse de suivre les injonctions du Président Macky. Je suis venu trois fois dans son bureau en compagnie du député Alioune Dembourou Sow, mais, il refuse catégoriquement de nous recevoir», s’est expliqué Ifra Sow, par ailleurs, conseiller départemental à Linguère.

Ibrahima Sow dit Ifra, animateur de l’émission en Pulaar, «Bamtaaré Ngay Naaka», ne sera pas seul dans son combat contre le DG de la RTS. Des éleveurs et autres agriculteurs de la zone Sylvio-pastorale comptent s’y mêler. Ils ne veulent pas être orphelins de cet outil qui leur permet d’être entendus des pouvoirs publics. Ainsi, ils annoncent des actions fortes, après le Grand Magal de Touba, pour que leur porte-voix soit rétabli dans ses droits.

