Le chef de la sécurité du Palais, le commissaire Pape Idrissa Diémé, a eu un doigt sectionné dans une bagarre avec un garde du corps du khalife des mourides, ce jeudi, à la résidence Khadimou Rassoul. Et pour cause. Voulant introduire une équipe de la Rts dans la pièce où s’entretenaient, seuls, le chef de l’État et le khalife des mourides, le policier s’est heurté au refus catégorique du préposé à la sécurité du khalife.

Ce dernier lui fit comprendre que le tête-à-tête entre Macky Sall et Serigne Mountakha Mbacké ne devait pas être filmé. Selon L’Observateur, qui rapporte la scène, les deux hommes s’étripent, se cognent aux vitres des portes, qui volent en éclats. Le journal rapporte que poussé par l’homme du khalife, le chef de la sécurité du Palais s’est retrouvé avec un doigt amputé.

L’Obs souligne que l’attention du porte-parole du khalife des mourides, Serigne Bass Abdou Khadre, assis dans une pièce située à quelques mètres, a été attirée par le bruit des vitres.

