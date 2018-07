Vidéo: Alioune Sarr “Rien n’interdit à Auchan d’exercer au Sénégal”

Le ministre du Commerce, de l’Industrie et du secteur Informel ne partage pas les revendications des commerçants, qui demandent à Auchan de dégager. Alioune Sarr n’y est pas allé par quatre chemins pour laisser entendre que la requête des commerçants ne peut pas prospérer. D’autant que, soutient-t-il, “Il n’y a aucune loi interdisant à Auchan d’exercer ses activités au Sénégal”. Alioune Sarr recevait, ce 17 juillet, les commerçants membres de l’Unacois.

Toutefois, le ministre du Commerce a promis le soutien de l’Etat pour les accompagner dans leurs activités. Non sans relever la désorganisation dans le secteur du commerce du à un défaut de cadre juridique approprié.

C’est pourquoi, souligne-t-il, le président de la République a demandé au Premier ministre de prendre toutes les mesures pour optimiser le commerce sénégalais.

Un décret pour l’ouverture de magasin qui dépasse 300 mètres carrés

D’ailleurs, renseigne Alioune Sarr, un décret portant sur l’autorisation préalable de toute ouverture d’un magasin qui dépasse 300 mètres carrés est en gestation. “Comme cela se fait dans tous les pays modernes”, a précisé le ministre qui indique que l’Etat veut corriger, par là, l’anarchie qui règne dans le secteur.

Selon le ministre, ce cadre juridique va permettre la coexistence pacifique entre les grandes surfaces et les petits commerces.

Aussi, dans le même ordre d’idées, il a fait savoir que le commerce au détail sera aussi encadré et règlementé. “Un cadre de concertation entre les différents acteurs sera organisé pour voir comment participer à un système commercial mieux organisé, le respect de la concurrence, limiter l’occupation irrégulière des quartiers par les grandes surfaces et par les autres commerçants”, a soutenu Alioune Sarr. Qui annonce qu’un comité de pilotage sera mise en œuvre pour définir, organiser et moderniser le secteur.

