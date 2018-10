Des mineurs originaires du Sénégal, sont de plus en plus nombreux à arriver à Tenerife, en Espagne, par la mer. C’est le cas de Khadim Diop, 16 ans et demi.

Le natif de Kayar, une ville située sur la Petite côte du Sénégal, a réussi à gagner la plus grande Île de l’archipel des Canaries, en passant par le détroit de Gibraltar.

