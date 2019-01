Le célèbre détenu Cheikh Gadiaga parle pour la première fois depuis sa libération et c’est en exclusivité sur Sanslimitesn.com. Dans cet entretien qui dure plus de 15 mn, il est revenu sur les détails de son inculpation et son séjour en prison pendant un plus d’un an.

C’est un Cheikh tout bouillant qui a répondu de manière directe et sans langue de bois aux questions de Sanslimitesn.com. Il a fait des révélations sur les raisons qui lui ont valu une peine de prison de deux ans dont un an avec sursis.Le promoteur Gaston Mbengue qui a été accusé en même temps que l’activiste Moïse Rampino,n’a pas échappé aux flèches de Cheikh Gadiaga.

Dans la seconde partie de l’émission « 15 mn Sans Limites », Cheikh Gadiaga a abordé ses relations avec le le fameux détenu Assane Diouf.