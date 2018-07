GALSEN221 – La virginité n’est plus ce qu’elle était au Sénégal. De nos jours, en plus de ne plus être un sujet tabou, hommes et femmes ont tendance à prendre avec une certaine légèreté cet aspect qui, quoi qu’on puisse dire, a malheureusement perdu de sa valeur avec le temps. Le débat se pose. Et, ce sont les Sénégalais qui se confient.

