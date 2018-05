Vidéo: Entrevue avec Serigne Issakha Mbacké, frère cadet du khalif général des mourides

La confrérie des Mourides (Al mouridiyya) est une confrérie, la deuxième voie à apparaître après le tijanisme au Sénégal, présente particulièrement au Sénégal et en Gambie. Elle est fondée au début du xxe siècle par le cheikh Ahmadou Bamba et joue un rôle économique et politique important. Le président Abdoulaye Wade, élu en 2000, est le premier président mouride du Sénégal.

La tradition mouride est grandement marquée par la culture africaine et plus précisément wolof. Les talibés effectuent un pèlerinage annuel dans la ville sainte de Touba, au centre du Sénégal. Le Magal est une fête qui coïncide chaque année avec la célébration du départ en exil, en 1895, de cheikh Ahmadou Bamba du fait de l’autorité coloniale.

De passage à Paris, Serigne Issakha Mbacké, le frère cadet du khalif général des mourides a été reçu par la rédaction de SeneNews.