GALSEN221 – Les personnes déguerpies du terrain de Niarry Tally ne comptent pas vider les lieux aussi facilement. Ils l’ont fait comprendre et voir en semant le désordre et en imposant leur loi à l’aide de gourdins et de machettes, notamment. Il est vraiment dommage que nous en arrivions à ce stade. Les choses auraient pu déborder davantage et des innocents auraient pu être blessés, sans compter les nombreux dégâts matériels.