GALSEN221 – Le pire était à craindre après l’annonce de la disparition du petit Serigne Fallou Diop. Le pire est malheureusement arrivé. Le corps sans vie de l’enfant disparu à Bargny a été découvert à Rufisque, provoquant la consternation générale chez les membres de sa famille. Et, le moins qu’on puisse dire est qu’ils vivent très mal cette épreuve et cette horreur dont a été victime leur jeune qui était, rappelons-le, âgé d’un peu plus de deux ans.

