Vidéo : le comportement inadmissible d’un chauffeur de bus « Tata »

GALSEN221 – Les chauffeurs de bus « Tata » sont souvent pointés du doigt pour leur comportement sur les routes du pays. Ils sont souvent à l’origine de manœuvres incompréhensibles et dangereuses. En voilà un autre qui fait parler à travers une conduite indisciplinée et irrespectueuse. Malgré les sanctions qui leur sont infligées, les chauffards continuent de faire tout et n’importe quoi sur nos routes. Le code de la route, c’est à peine s’ils connaissent son existence si on se fie à leur manière de conduire.