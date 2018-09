Vidéo – Magal de Serigne Abdou Khadre : moments poignants de communion chez Serigne Bass

Le magal de Serigne Abdou Khadre Mbacké a offert, cette année encore, une tribune aux tarikhas de ce pays pour se témoigner admiration et attachement. À Guédé où il célèbre son père et guide spirituel, Cheikh Bassirou Mbacké Abdou Khadre, porte-parole du Khalife général des Mourides, a reçu plusieurs délégations religieuses et dignitaires religieux. Nos confrères de Dakaractu étaient présents et, à travers ce reportage qu’ils ont réalisé sur place, nous vous proposons de découvrir ces moments de communion.