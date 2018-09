Vidéo: Mery Dembelé, itinéraire d’un migrant déçu mais jamais résigné

Rapatrié le 10 août 2016 de Libye, Mery Dembélé est retourné vivre dans son village Djonfa Courou dans la région de Kayes, au Mali. Ce retour forcé, Mery l’a mal vécu. Sans le sou, sans emploi et sans perspective, il souhaite reprendre la route pour fuir la honte de l’échec et offrir un avenir à ses trois filles.

Depuis son retour, il n’a, malgré les sollicitations, bénéficié d’aucunes mesures, ni d’aide du gouvernement. Il l’a décidé. Il doit retenter sa chance. Mery Dembélé vit donc ses derniers moments d’intimité avec ses proches. Sa famille, il l’aime et c’est tout ce qu’il a. En ce moment douloureux, il demande la bénédiction de sa femme.

« Vraiment, je souhaite que ma famille puisse me retrouver un jour, dit Mery Dembelé. Si ce souhait ne se réalise pas dans un ou deux ans, je reviendrai leur rendre visite. Vraiment, je suis terriblement pauvre ici, et pour avoir une situation, ce n’est pas facile. » Et d’ajouter : « le fait de partir ne m’enchante pas. »

tv5 monde