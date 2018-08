GALSEN221 – Depuis des semaines et des mois, le parrainage en vue de l’élection présidentielle de 2019 revient souvent au cœur de l’actualité. Mais, personne n’avait visiblement jamais jugé nécessaire de se rapprocher des populations afin de savoir s’ils en ont compris le principe. Maintenant que c’est chose, il n’y a plus de place au doute. En effet, les « parrains » ne comprennent rien en réalité du parrainage et de tout ce qui tourne autour.