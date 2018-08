GALSEN221 – A l’occasion de la fête de Tabaski, le célèbre chroniqueur de lutte Lamine Samba s’est transformé en vendeur de mouton. Et le moins qu’on puisse dire c’est qu’il a trouvé la bonne stratégie de marketing. Retrouvé sur les lieux de son commerce, il liste les prix exorbitants de ses moutons. Il révèle ainsi que Pape Diouf a acheté un mouton à 3 millions de francs Cfa, Balla Gaye 2 un de un (1) million et Eumeu Sène deux moutons, un de 700.000 Fcfa et un autre de 400.000 francs Cfa.