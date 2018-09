GALSEN221 – L’élection présidentielle de 2019 approche à grands pas et la politique est plus que jamais d’actualité. Interrogé par nos confrères de Telesenegal, Simon du mouvement « Yen a Marre » a fait des révélations sur les dernières élections législatives et les fouilles qui ont été opérées au niveau de leurs comptes en banque jusqu’à 3 heures du matin, pour des raisons qu’il ne manque pas de dévoiler.