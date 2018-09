GALSEN221 – Ces dernières heures, un entretien de l’ancien lutteur Sa Cadior, qui parle de l’insuffisance rénale dont il souffre et demande de l’aide, a été publié sur la toile. Le message est très vite passé. Et pour cause, la Première dame n’a pas perdu de temps pour réagir. Ainsi, nous apprenons qu’elle a décidé de prendre en charge l’ancien lutteur.