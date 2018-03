Vidéo – Témoignage d’une fille: “j’ai été kidnappé par une dame qui voulait me vendre”

GALSEN221 – Répondant au nom d’Aïta Ndiaye et résidant à Rufisque Darou Salam, cette fille était à deux doigts de ne jamais revoir les siens et de prendre la route d’un avenir fait de mystères et d’énigmes.

Victime d’un rapt alors qu’elle se rendait au domicile de son père, elle a vu une dame la brader à 3 millions, comme une vulgaire marchandise, à une personne avec qui elle s’adressait au téléphone.

Embarqué vers une destination en compagnie de deux autres filles, un coup de pouce du destin lui permettra de s’échapper alors qu’elle avait quitté Dakar avec ses ravisseurs et qu’elle se trouvait dans les entrailles de la région de Fatick.

De retour auprès des siens, elle témoigne de l’horreur qu’elle a vécu.

