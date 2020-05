Une peau douce et lisse

Pour retrouver une peau plus confortable et en meilleure santé, un geste simple et facile à réaliser chez vous, c’est un gommage. Vous redonnez un coup de peps à votre peau en la débarrassant des peaux mortes et autres impuretés qui stagnent à sa surface Si vous avez chaud, vous enlevez votre manteau ? Et bien la peau c’est pareil, elle a parfois besoin de respirer ! Vous pouvez le faire vous-mêmes avec ce que vous avez dans vos placards, ou vous pouvez comme nous utiliser un gommage prêt à l’emploi. Le Gommage Yo Glow de Huda Beauty est une petite pépite skincare dont l’odeur est à tomber. Enrichi en enzymes de papaye, ananas, BHA et AHA, il gomme et exfolie tout en douceur votre peau. C’est le produit idéal pour retrouver une peau lisse, douce et plus lumineuse !

Un teint plus lumineux et uniforme

Après avoir désincrusté votre peau avec un gommage doux mais efficace, vous pouvez appliquer le sérum de votre choix, selon votre problème de peau. Votre teint est gris et présente des taches pigmentaires qui vous donnent mauvaise mine ? Pour passer outre ce phénomène (observé chez de nombreuses personnes selon nos sources, alias les copines), on utilise le sérum éclat Anti-taches Vinoperfect de Caudalie. Ce produit est devenu un véritable best-seller dans la catégorie anti taches. Il atténue et prévient l’apparition de tous les types de taches et booste l’éclat de la peau. Utilisé une à deux fois par jour, il permet de retrouver un teint plus uniforme, mais aussi plus lumineux !

Un bronzage naturel qui réchauffe le teint

Après les étapes skincare indispensables, l’une de nos astuces pour retrouver une bonne mine, c’est de se débarrasser de notre teint blafard. En effet, même si notre peau est plus lumineuse et uniforme grâce aux étapes précédentes, on a envie d’un peu de soleil dans notre vie. Pour cela, on utilise l’autobronzant parfait, la brume autobronzante Fabulous de Vita Liberata. Cette brume transparente hydratante et à la composition naturelle (aloe vera, acide hyaluronique et réglisse) agit au bout de quelques heures. Tel un voile invisible, elle permet d’obtenir un bronzage naturel et modulable. Le petit plus ? Elle s’utilise aussi sur le corps !

