Soirée d’anniversaire : la lumière sur les 100 millions de recettes de Wally Seck

Pour que son anniversaire soit une belle fête, Wally Seck n’a pas lésiné sur les sous. Et, il a eu gain de dépense, son spectacle étant riche de sons et lumières. D’ailleurs, l’investissement lui a été bien rendu par ses inconditionnels venus très nombreux. Et la question est de savoir combien il a gagné dans ce spectacle ? Senego fait le point.

Tout d’abord, il faut souligner que plus de 10 000 personnes ont acheté des tickets de 10.000 à 20.000 F Cfa pour assister à ce concert à l’Esplanade du Grand Théâtre, sans compter les tables à 1 million occupées par les Vip. Toutefois, le don de Wally Seck aux sinistrés de Petersen donne une somme approximativement de ses gains pour ce show.

Ayant, rappelons-le, promis d’offrir 10% de ses recettes aux sinistrés de Petersen, le Faramaréne a tenu parole et remis hier jeudi, 10 millions de FCfa aux commerçants. Ce qui lui attribuerait des recettes de plus de 100 millions de nos espèces sonnantes et trébuchantes.