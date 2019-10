Sokhna Aïda Diallo prend le chemin de l’exil. Selon Libération, la veuve de Cheikh Béthio Thioune a décidé de quitter le Sénégal pour une destination inconnue. Aussi, la troisième épouse du défunt guide des Thiantacounes ne passera pas le Gamou au Sénégal. La raison de ce départ précipité est connue.

En effet, un proche de la défunte de Cheikh Béthio Thioune assure que les derniers événements à Ngabou ont fortement marqué la dame. Pour rappel, Sokhna Aïda Diallo a pris ses jambes au cou après avoir été informée de l’arrivée de plusieurs talibés sur les lieux pour lui régler son compte.

De plus, la dernière sortie du Khalife des Mourides Serigne Mountakha Mbacké, les mots forts utilisés et la colère perceptible dans son discours, ont convaincu le Jawrigne et épouse de Cheikh Béthio qu’il fallait prendre du recul avant que l’irréparable ne se produise.

Après avoir présenté ses excuses acceptées par le Khalife, Sokhna Aïda Diallo a décidé de se faire oublier. Elle ne devrait pas s’absenter de longues semaines et son entourage annonce qu’elle va prendre un petit recul à son retour.

