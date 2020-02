Après la dernière sortie du khalife générale des mourides via un des chambellans,interdisant à la veuve de Cheikh Béthio,Aida Diallo Thioune qui s’est auto-proclamé : khalife de ce dernier, toute visite auprès de lui.Le saint homme qui a fait cette annonce après avoir reçu il y’a quelques jours la nouvelle khalife des aidacounes à Porokhane.

Les remouds et révélations faites sur le contour et les déroulement de sa rencontre avec Serigne Mountakha Mbacké,ont fait prendre une grande décision au marabout qui va siffler la fin de la récréation et les suggérant de passer directement par la son guide spirituel qui est logiquement le khalife de Serigne Saliou, Serigne Cheikh Saliou Mbacké si cela s’avère nécessaire.En d’autre terme le khalife demande à Aida Diallo de ne plus venir ou demander d’audience auprès de lui car il ne recevra plus jamais.

la vie de la 3eme épouse du défunt marabout et guide spirituel des thiantacounes à complètement basculé depuis.

En effet Sanslimites a réussit à avoir des informations classées « top secret » dans la l’antichambre de la dame qui est devenue la première femme à s’auto-proclamée guide religieux dans la confrérie mouride et même dans la religion musulmane. Selon ces personnes qui nous ont confiées sous le couvert de l’anonymat : Aida va très mal depuis la dernière sortie du khalife lui intimant l’ordre de venir le voir ou d’envoyer des personnes vers lui!

PUBLICITÉ

“Pour ne rien vous cacher, Sokhna Aida va très mal, elle vit mal la situation.Depuis cette sortie du khalife, beaucoup de dignitaires et talibés mourides se sont acharnés sur elle.Elle est au courant de toutes les sorties et attaques qui visent sa personne ».Confie cette personne très proche de Sokhna Aida”

Un autre témoignage de cette dame à qui Sokhna Aida avait l’habitude de faire un débriefing quotidien, presque devenu une routine pour elle mais qui depuis n’arrive plus à la joindre ni la voir « Elle s’est emmurée dans un silence assourdissant,cela fait plus d’une semaine qu’elle ne voit personne ,on aurait cru qu’elle serait dans une retraite spirituelle,elle vit très » mal la situation et franchement en tant que proche et talibé, on commence à craindre le pire ».

PUBLICITÉ

Cette situation qui a crée la psychose gagne de plus en plus les aidacounes qui sont devenus aphones et inquiets pour leur guide et repère, qu’ils jurent pourtant fidélité et promettent de ne jamais la lâcher même si ils ne savent plus rien d’elle.

Sanslimitesn