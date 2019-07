Sokhna Fatou Bintou Pouye la vertueuse . Cette femme digne est l’exemple parfait de la femme vertueuse. Sa formation intellectuelle et son éducation islamique conformément à son statut, ont fait d’elle une dame, une éducatrice, mais aussi une Yaye fall très exceptionnelle.

De Golf à TOUBA, en passant par Ndindy, elle a marquée tous les talibés de par son ouverture, faisant l’unanimité au sein de la communauté Mouride quant à son sens du sacrifice. Engagée à la Khidma éternelle de l’agrément de son époux Serigne Abdou Karim Mbacke Fallilou, elle est un symbole dans la concrétisation du pacte d’allégeance à son illustre époux. Elle est le prototype de la femme soumise et du soldat présent à tous les grands combats pour le triomphe de la cause de l’islam . La jeune génération qui a la chance de connaître la première dame de Ndindy retiendra d’elle une générosité et une bonté qui ne sauraient être qualifiées.

En effet toute personne qui la rencontre pour la première fois retiendra sa douceur de caractère doublée d’une hospitalité légendaire. Pour cette fervente Mouride, l’amour sincère à l’endroit de son époux et maître spirituel Borom Makarimal Ahlaq n’a de limite. C’est pourquoi elle s’est engagée dans des chantiers et actions multiples pour le servir.Grâce à sa maitrise du bernde, Yaye Pouye comme l’appellent affectueusement les talibés , est devenue une référence pour les femmes qui ont trouvé en elle l’incarnation d’un modèle.

Animée d’une ferme résolution de servir Baye Karim, Laye Fatou Bintou Pouye a fait de la réhabilitation du Khidma et du Bernde son sacerdoce.