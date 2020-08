Les amoureux de rap, et plus spécialement de grime, sont sous le choc. L’artiste britannique Solo 45 a été condamné à vingt-quatre ans de prison.

L’AFP révèle que Solo 45 (de son vrai nom Andy Anokye) a été condamné ce jeudi 30 juillet 2020. Pas moins de 30 chefs de poursuites avaient été retenus contre le rappeur de 33 ans, dont le procès s’est déroulé à Bristol. Il a été reconnu coupable de viol et de séquestration sur quatre femmes, des crimes qu’il avait filmés avec son téléphone portable. Sa lourde peine de prison s’accompagne d’une inscription à vie au fichier des délinquants sexuels.

L’affaire avait débuté en 2017, après le dépôt de plainte pour viol d’une jeune femme. Après l’arrestation de Solo 45, les enquêteurs avaient découvert des vidéos dans son téléphone portable, montrant ses agressions sur d’autres femmes. Les images de ses crimes ont été diffusées lors du procès. Les personnes présentes y ont notamment vu l’une de ses victimes, en larmes, lui criant « je te hais ».

Le rappeur leur faisait subir des séances de torture, avec simulacres de noyades et interrogatoires. Pour se défendre, il a affirmé qu’il s’agissait de jeux des rôles consentis et d’un jeu intitulé « attrape-moi, viole-moi ». Solo 45 a également déclaré qu’il avertissait ses partenaires qu’il les « terroriserait ». Visiblement, ses victimes ne trouvaient pas le jeu très amusant…

Le rappeur faisait partie de Boy Better Know, un collectif d’artistes grime dont fait partie Skepta et dont Drake était proche.

Solo 45 était promis à une grande carrière. Il avait signé au sein du label Island Records et collaboré avec Stormzy, une autre grande figure du rap britannique.

