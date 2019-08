La prise de parole du Président Macky SALL est très attendue, particulièrement, sur les questions liées aux types de partenariat entre l’Afrique et les autres continents.

En effet, au cours de ses différentes participations aux sommets du G7 le Président Macky SALL a porté la voix du continent sur divers problématiques de développement.

En 2018, c’était en sa qualité de président du Comité d’Orientation des Chefs d’Etat et de Gouvernement du NEPAD que le Président Macky SALL a pris part au Sommet du G7 organisé autour du thème « conservation des océans et gestion durable des pêches ». Le Chef de l’Etat a rappelé l’enjeu vital de ce thème. En effet, avait-il révélé, une étude publiée en 2016 par le Forum économique mondial et la fondation Ellen McArthur, signale qu’environ 150 millions de tonnes de plastiques flotteraient dans les océans et que si la tendance était maintenue, il y’aura en 2050 plus de plastiques dans les océans que de poissons. Poursuivant, le Président Macky SALL a rappelé les défis liés au secteur de la pêche, en Afrique, et au Sénégal en particulier, avec notamment plus de 600 000 personnes qui en vivent dans notre pays, une contribution au PIB pour 3,2% et des recettes d’exportation des produits halieutiques de l’ordre de 488 millions de dollars en 2017. Il avait ensuite préconisé des stratégies nationales basées sur :

– Le renforcement des capacités de résilience du secteur de la pêche au changement climatique

– La gestion durable des ressources

halieutiques et la restauration des

habitats

– L’amélioration de la chaine de valeurs

des produits halieutiques

– La création et la gestion d’aires marines

protégées et de réserves naturelles

communautaires

– Enfin, le renforcement des moyens

logistiques de surveillance et de

répression de la pêche illicite non

réglementée et le durcissement des

sanctions contre ces activités.

En 2015, lors du Sommet du G7, tenu les 7 et 8 juin 2015 en Allemagne, le Président Macky SALL a abordé, toujours en sa qualité de Président en exercice du Comité d’Orientation des Chefs d’Etat et de Gouvernement du NEPAD, des questions prioritaires liées aux enjeux de développement du continent africain. Aussi avait-il lancé un appel pressant pour l’adhésion de tous les membres du G7 et du G20 à la nouvelle plateforme mondiale de partenariat avec l’Afrique lancée à Dakar avec comme priorité le commerce, l’investissement et l’aide basée sur la transparence.